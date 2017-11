Vooruitblik amateurvoetbal: Toppers in Weerselo en Neede

ENSCHEDE – Na een onderbreking van een week staat er weer een vol programma in het amateurvoetbal voor de deur. Dit weekeinde staan er niet veel derby’s op de rol. Wel twee mooie toppers in de kelder van het amateurvoetbal. Een overzicht:

Zaterdag, tweede klasse H

Sparta E. – De Esch

Sparta Enschede wil graag bij de eerste drie ploegen eindigen. Met zeven punten uit zeven duels lijkt het daar voorlopig nog niet op. Zaterdag ontvangt het met De Esch een andere degradant. De Oldenzalers pakten al vijf punten meer dan Sparta en speelden zelfs een duel minder.

Zaterdag, derde klasse D

Achilles E. – Juliana’32

Het seizoen is nog maar zeven duels jong, maar voor Achilles Enschede en Juliana’32 staat er al een belangrijk duel op de rol. De ploegen hebben het beide zwaar in de derde klasse. Promovendus Achilles is met één puntje hekkensluiter. Juliana doet het niet veel beter met drie punten. Aan een punt hebben de teams beide niet veel. Wie doet er goede zaken zaterdag?

Zondag, tweede klasse J

Bon Boys – TVC’28

In Haaksbergen treffen Bon Boys en TVC’28 elkaar zondag. Promovendus Bon Boys is sterk aan het seizoen begonnen, maar leed vorig weekeinde de eerste nederlaag op bezoek bij Columbia. Het staat met twaalf punten op een vijfde plek. Opvallend is dat de ploeg van Berthil ter Avest nog maar negen keer scoorde. Daartegenover staat dat het ook nog maar zes treffers tegen kreeg. TVC’28 pakte een punt meer dan Bon Boys.

Zondag, vijfde klasse A

UD Weerselo – AVC Heracles

Een echte topper dit weekeinde in Weerselo. Koploper UD ontvangt nummer 2 Heracles. De ploegen gaan gezamenlijk aan kop met zestien punten. UD speelde echter een duel minder dan de Almeloërs. Beide ploegen willen graag promoveren naar de vierde klasse. Een driepunter is daarom welkom voor de elftallen.