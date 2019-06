Vooruitblik amateurvoetbal: volop spanning in de nacompetitie

ENSCHEDE - DETO Twenterand reist af naar Zeeland voor de nacompetitie, die wedstrijd bezoeken is een dagtaak. Gelukkig is er ook in de regio voldoende amateurvoetbal in het pinksterweekeinde.

Zaterdag 8 juni

Voor plek in de eerste klasse

Sparta Enschede – SVI (14.30u)

Sparta greep net naast de titel, maar maakt nog kans op promotie. SVI (uit Zwolle) zat in dezelfde competitie. Sparta werd tweede, SVI derde op acht punten achterstand. Thuis verloor Sparta wel met 4-1 van SVI.

* Winnaar in finaleronde (15 juni, neutraal terrein) tegen winnaar Unicum – Lelystad’67.

Volledig scherm Het zaterdagteam van Quick'20 jaagt op promotie. © Wim Busschers

Voor plek in de tweede klasse

Quick’20 – Swift’64 (15.00u)

Het zaterdagteam van Quick wil heel graag hogerop. Vertrouwen genoeg: de ploeg verloor slechts een van de laatste twaalf duels in 3D (tegen de ongenaakbare kampioen PH). Swift’64 (uit Flevoland) werd vierde in de derde klasse C.

* Winnaar in finaleronde (15 juni, neutraal terrein) tegen winnaar Rouveen – FC Zutphen.

Voor plek in de derde klasse

Voorwaarts V. – Harfsen (14.30u, terrein DES)

Voorwaarts wil een tweede degradatie op rij hoe dan ook voorkomen, maar verloor de laatste vijf duels allemaal. Harfsen gaat voor promotie.

DKB – Bruchterveld (14.30u, terrein Hardenberg’85)

Bruchterveld werd in de competitie vierde, DKB in eindigde als tweede (negen punten meer) in dezelfde vierde klasse D.

* Winnaars spelen komend seizoen in derde klasse.

Volledig scherm Achilles'12 gaat voor promotie, tegenstander De Zweef knokt tegen degradatie. © Orange Pictures

Maandag 10 juni

Voor plek in de eerste klasse

Achilles’12 – De Zweef (14.00u)

Achilles gaat voor promotie, De Zweef vecht in een slopend seizoen voor handhaving en zal daarvoor nog twee rondes moeten overleven.

Winnaar in finaleronde (16 juni, neutraal terrein) tegen winnaar Spero – WAVV.

Voor plek in de tweede klasse

NEO - De Tukkers (14.00u)

Gaat het dit seizoen lukken voor NEO? De ploeg is al jaren dicht bij promotie, maar komt telkens net te kort. De Tukkers eindigde in de competitie als derde, een plek onder NEO. In 2002 speelde De Tukkers voor het laatst in de tweede klasse.

Overwetering - Sportlust Glanerbrug (14.00u)

Het zondagteam van Sportlust stopt na dit seizoen. Toen dat bekend werd, ging het ook snel minder met de derdeklasser. Toch won de ploeg het eerste duel in de nacompetitie en wacht een krachtmeting met tweedeklasser Overwetering.

* Winnaars tegen elkaar in finaleronde (16 juni, neutraal terrein).

Volledig scherm Keert KOSC terug in derde klasse? © Marieke Amelink

Voor plek in de derde klasse

KOSC - RSC (14.00u, terrein Oldenzaal)

Prachtige derby met als inzet promotie. KOSC degradeerde vorig seizoen uit de derde klasse, RSC speelde in 2014/2015 een jaar op dat niveau.

UDI - HC’03 (14.00u, terrein Reünie)

UDI kan voor de tweede keer in drie jaar promoveren. Dan moet de formatie uit Enschede wel de Gelderse fusieclub Hessen Combinatie (HC) verslaan. Die ploeg werd derde in de vierde klasse D.

GFC - Albatros (14.00u, terrein Witkampers)

GFC stapt deze zomer over naar het zaterdagvoetbal en zat, na het mislopen van de titel, eigenlijk helemaal niet meer te wachten op de nacompetitie. Toch won de ploeg het eerste duel van Zwolle, waardoor de finale wacht.

* Winnaars spelen komend seizoen in derde klasse.