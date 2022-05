Voorwaarts leeft nog, maar voor hoe lang? ‘We komen kwaliteit tekort’

Uiteraard was Gert Dogger verantwoordelijk voor het doelpunt van Voorwaarts. Het is maar goed dat de routinier, 41 jaar, én clubman er nog een jaar aan vast heeft geplakt. Dogger is goed voor meer dan een derde van de doelpunten voor de ploeg uit Westerhaar (8 van de 22), terwijl hij bij lange na niet altijd speelt of op de bank begint.