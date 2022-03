Voorwaarts tegen Kloosterhaar: ‘zespuntenduel’ ook strijd tussen doelpuntenkanonnen

NEO consoli­deert koppositie met gelijkspel bij concurrent Bon Boys

HAAKSBERGEN – NEO blijft ongeslagen in de tweede klasse J. De koploper uit Borne stapte bij achtervolger Bon Boys met een 1-1 gelijkspel van het veld. Trainer Michel Steggink van NEO had vrede met de puntendeling. Maar er was ook het katterige gevoel dat er meer had ingezeten. In de slotfase was NEO namelijk twee keer dicht bij de winnende treffer.

27 februari