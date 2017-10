Voorwaarts Westerhaar: na de titel wacht de strijd tegen degradatie

Vechtvoetbal

Voorwaarts, dat voor de wedstrijd drie punten had uit vier duels, kroop tegen Be Quick wel enkele keren door het oog van de naald. Met name keeper Dinand Stuifzandt en verdediger Tom Meier moesten soms alles uit de kast halen om een tegendoelpunt te voorkomen. Twee keer wisten de Zwollenaren te scoren, maar beide keren was het binnen twee minuten alweer gelijk. "Met name de 2-2, vlak voor rust, was belangrijk", beseft Bove. "We misten vandaag ook nog eens drie belangrijke spelers door blessures, dat maakt het misschien nog wel knapper. Dit keer hadden we het geluk eens aan onze zijde."