Voorzitter De Zweef: ‘Over tien jaar geen prestatievoetbal meer op zondag’

1 De strijd om handhaving van het eerste zondagteam in de eerste klasse E.

Heuver: ,,Wij kunnen nog rechtstreeks degraderen, maar ons ook nog rechtstreeks handhaven. Het doel dit seizoen is handhaving, meer zit er niet in voor een club als De Zweef. Je ziet dat in onze competitie clubs onderaan staan die niet in de geldbuidel tasten. De toppers gaan bij ons juist weg. Jesper Middelkamp vertrekt na dit seizoen naar SVZW, Sven Dikkers naar Rohda Raalte en Boris Vermeulen naar Be Quick Groningen, omdat hij studeert in Groningen. Nick Snellink gaat terug naar SVVN, omdat hij een andere functie krijgt bij Defensie. Dat zijn vier basisspelers. Degraderen wij dit seizoen niet, dan is daardoor de kans aanwezig dat we volgend jaar degraderen. Maar redden wij het dit seizoen, dan hebben we het netjes gedaan. Zo niet, dan is er geen man overboord."