Voorzitter De Zweef: ‘Systeem opleidingsvergoeding amateurvoetbal deugt niet’

Ook bij eersteklasser De Zweef komen en vertrekken er jaarlijks voetballers. Voorzitter Erik Heuver van de club uit Nijverdal heeft daar een duidelijke mening over, zo laat hij in een brief aan deze krant weten.

,,De vakantie is een mooi moment om iets aan de orde te stellen, iets waar ik al langer mee zit. En waar iets aan gedaan moet worden. De KNVB is in dit geval de partij die verandering teweeg moet brengen. Waar het om gaat? Een opleidingsvergoeding aan voetbalverenigingen die een talent ziet vertrekken naar een club met een zak geld.

Hoe is het op dit moment geregeld bij de KNVB? Een vereniging heeft recht op een opleidingsvergoeding van €562,00 per jaar, wanneer een speler, jonger dan 23 jaar, naar een andere club vertrekt en daar een contract tekent. De vergoeding gaat in vanaf het negende levensjaar. ‘Mijn probleem’ is dus actueel voor De Zweef door de overgang van Jesper Middelkamp naar SVZW. Als de situatie letterlijk zo zou zijn als hierboven beschreven, had De Zweef zo’n € 6.000,00 aan opleidingsvergoeding ontvangen van SVZW. En had ik geen probleem gehad. De dikke adder onder het gras is dat het getekende contract geregistreerd moet staan bij de KNVB. Dan is er recht op een opleidingsvergoeding. En dat is niet het geval. Niet bij Jesper, en bij nagenoeg alle amateurvoetballers die centen ontvangen voor hun diensten niet. Die vlieger gaat alleen op bij clubs in de tweede divisie, die verplicht een aantal contractspelers moeten hebben. Het grote gros gaat allemaal via een stichting, die netjes belasting afdraagt. Het is natuurlijk heel vervelend als je jarenlang spelers opleidt, die, op het moment dat ze een toegevoegde waarde zijn of worden op korte termijn voor het eerste elftal, op jonge leeftijd de overstap maken naar een club met een zak geld. En daar niet voor wordt gecompenseerd.

Laat even duidelijk zijn: ik verwijt Jesper niets. Sterker, ik snap hem wel. En laat ook duidelijk zijn dat ik hem het beste wens in zijn voetbaltoekomst. En SVZW neem ik ook niets kwalijk. Die doen wat mag. Het probleem ligt bij de KNVB. Die houden, bewust of onbewust, iets in stand wat niet klopt. Het systeem van de opleidingsvergoeding deugt niet. Het gaat dus niet om Jesper, De Zweef of SVZW. Het gaat om het amateurvoetbal in het algemeen.