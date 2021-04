Voorzitter Rigtersbleek: ‘Horizontaal overstappen is een goede ontwikkeling, maar megazuur voor ons’

Nijenhuis kreeg maandagmiddag tal van appjes. De strekking was telkens nagenoeg hetzelfde: ‘kijk nou toch wat er straks mogelijk is’. De KNVB maakte bekend dat teams uitkomend in de eerste klasse of lager vanaf het seizoen 2022/2023 kunnen wisselen van speeldag zonder dat ze er daardoor op niveau op achteruitgaan. Clubs die dat momenteel doen moeten in de nieuwe omgeving op het laagste niveau beginnen. Vanaf 2022/2023 niet meer. Een eersteklasser uit het zondagvoetbal stroomt in in de eerste klasse zaterdag, een tweedeklasser in de tweede klasse, enzovoort. Met die wetenschap was het voor Rigtersbleek natuurlijk veel logischer geweest om tot 2022/2023 te wachten. „Maar dat is achteraf en daar heb je niets aan. De keuze een jaar geleden om te stoppen met het zondagteam was weloverwogen”, vertelt de voorzitter.