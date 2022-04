Vosta-aanvoerder Poel vreest voor toekomst: ‘Het is hier iedere week weer puzzelen’

Het is een doordeweekse middag aan de Minkmaatstraat. Enschedeër Bernard Poel staat tussen de fietsrekken van sportpark Schreurserve. Achter hem pronkt op de muur het logo van Vosta én het kunstwerk met het gezicht van Jeroen Heubach. De oud-speler van FC Twente was de jongste voetballer ooit in het eerste elftal van Vosta. Al op z’n 15de speelde Heubach er in het eerste. De vereniging uit de wijk ’t Ribbelt is er trots op. Vosta koestert het verleden. De toekomst? Die is inmiddels behoorlijk onzeker. „Ik ben zelfs bang dat dit al het laatste seizoen wordt dat we hier een eerste elftal hebben”, meent de huidige aanvoerder Bernard Poel. „En anders moet er echt heel wat gebeuren.”