Vosta snakt naar een overwinning

Hij staat deze woensdagavond in de bestuurskamer van Vosta. Marco Rutten wijst naar een van de fotolijstjes op de vensterbank. ,,Kijk, dat was ons eerste elftal een paar jaar geleden." Hij begint met tellen: ,,Eén, twee, drie spelers zitten nu nog in het eerste. De rest is allemaal weg. Eigenlijk zegt dat alles over de plek waar we nu staan."