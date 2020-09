Vreemdste voorbereiding ooit voor De Esch: ‘We beginnen echt op nul’

De Esch begint de competitie vanmiddag met een uitduel tegen Vroomshoopse Boys. Teders heeft geen idee wat hij kan verwachten. „Het eerste duel waarin het er echt om gaat is altijd wel spannend, maar nu helemaal”, zegt de captain. „De laatste competitiewedstrijd was in maart, we spelen dit seizoen een niveau hoger en konden in de voorbereiding veel minder dan normaal wat doen met elkaar. We beginnen echt op nul.”