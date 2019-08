Vroomshoopse Boys kan niet stunten en ligt uit de KNVB Beker

Vroomshoopse Boys speelde voor rust prima. De ploeg gaf niets weg, maar voor rust ging het toch mis. Rick Geenen kopte raak uit een hoekschop. Na rust zocht Vroomshoop de gelijkmaker, maar de tank raakte naarmate de tweede helft vorderde leeg. EVV maakte in een minuut tijd twee treffers en daarmee was het duel gespeeld.

Extra vervelend voor Vroomshoop was de aftocht van doelman Rene Kok. Hij kwam in de slotfase van de tweede helft hard in botsing en moest per brancard van het veld. In het vervolg kon Vroomshoop geen eretreffer meer maken. In de slotminuut maakte EVV zelfs nog de vierde van de middag. Vroomshoopse Boys kan zich nu gaan richten op de competitie.