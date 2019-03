Vroomshoopse Boys nog in de race voor meerdere prijzen

Dat Vroomshoopse Boys met 3-0 zou winnen uit bij hoofdklasser AWC in de achtste finale van de beker, had aanvoerder Andjin van Veen (29) absoluut niet verwacht. "Eigenlijk gingen we er allemaal in met de gedachte dat we voetballes zouden krijgen", stelt hij inmiddels bijna twee weken na het duel in Wijchen. "Zij hadden gewoon een offday en bij ons viel alles goed, ondanks dat er een paar basisspelers ontbraken. Zij zaten op dat moment ook met carnaval, misschien dat het daar iets mee te maken had. In de achterhoede speelden wij compact en we hoopten uit de counter te scoren. Dat pakte goed uit."