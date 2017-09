Vroomshoopse Boys wil meer dan alleen keihard werken

Bonuspunten

Het is misschien wel de moeilijkste opgave voor een sporter: er staan op de momenten dat je er móet staan. Bij Vroomshoopse Boys gaven ze daar afgelopen weekeinde een mooi voorbeeld van. De ploeg verloor in de voorbereiding alle drie de bekerduels, maar won afgelopen zaterdag wel 'gewoon' de eerste competitiewedstrijd tegen het hoog aangeschreven WHC. "De jongens noemden het bonuspunten. Ik vond het vooral een goede zege op WHC", blikt Karlo Meppelink nog even kort terug.

Beperkte middelen

Meppelink is in Vroomshoop bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van 'De Boys'. De oefenmeester moet het, in tegenstelling tot veel andere clubs in de zaterdag eerste klasse, met beperkte middelen doen. Zo worden de spelers van Vroomshoopse Boys niet betaald en krijgen jeugdspelers de kans om door te breken. Dat is voor Meppelink ook direct het grootste verschil met zijn vorige werkgever, HZVV uit Hoogeveen. "Daar had ik individueel betere spelers, maar dat werkt niet altijd goed binnen een team."

Variatie

Meppelink benadrukt dat de punten dit seizoen echter niet alleen op basis van wilskracht behaald moeten worden. "Ik wil het ook met goed voetbal laten zien. Daar ben ik tenslotte voor aangesteld. Als we de vechtlust kunnen combineren met goed voetbal, kunnen wij een heel eind komen." Dat dit enige tijd vergt weet de trainer. In de voorbereiding werd veelvuldig gewisseld van spelsysteem. Iets waar zijn jonge spelersgroep moeite mee had. "Ze zijn hier gewend om in een 4-3-3 formatie te spelen, maar ik varieer graag om zo met lopende mensen vanaf het middenveld een tegenstander te kunnen verrassen, zoals afgelopen zaterdag."

Prachtig

Na afloop van de met 8-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen Voorwaarts ging Meppelink zoals gebruikelijk in gesprek zijn spelers. Daarbij gaf een van zijn sterkhouders aan toch liever in een ander systeem te spelen. "Omdat zijn beste vriend dan ook een basisplaats zou hebben. Prachtig, toch? Dat zijn dingen waar je als trainer niet bij stilstaat."

Bevriend

Het kenmerkt Vroomshoopse Boys. De club waar iedereen met elkaar bevriend is. De heldere communicatie met zijn spelers heeft Meppelink mede te danken aan Henk ten Cate, de trainer waar hij in zijn carrière als profvoetballer bij Heracles mee te maken kreeg. "Van elke trainer pik je wel iets op. Het prettige aan Henk vond ik dat hij veel in gesprek ging met de spelers om te achterhalen wat er leefde binnen een groep. Daar probeer ik zelf ook bij stil te staan."