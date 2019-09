Vrouwenelftal De Tukkers ging uit de kleren voor een nieuwe trainer en heeft er inmiddels drie

Dat Robin Pouwels met 24 jaar de oudste speelster is, zegt alles over het jonge, talentvolle vrouwenteam van De Tukkers. Drie seizoen geleden speelde Pouwels nog in de derde klasse, inmiddels is het niveau zo hoog dat De Tukkers het hele land door mag. Pouwels sloot tien jaar geleden al aan. “Ik heb zelfs nog de vierde klasse meegemaakt. De afgelopen jaren ging het aardig makkelijk, we zijn toe aan deze stap.”