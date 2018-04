Vrouwenteam scoort 19 keer, doelman schiet raam kapot

Scorebord te klein

Een opvallende uitslag afgelopen weekeinde in het vrouwenvoetbal: het eerste van De Tukkers uit Albergen had met 19-2 (!) gewonnen van de voetbalsters van EMOS. Dat moest natuurlijk even worden vastgelegd. Er was alleen een probleem: het scorebord was 'te klein'. De 1 werd daarom maar even met behulp van een A4'tje voor de 9 geplakt.