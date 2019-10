Vuurwerk op laatste training Excelsior’31 voor bekerduel met FC Utrecht

SVV’91 uit Enschede hanteert harde hand bij aanpak wangedrag

8:22 ENSCHEDE - Leden van de Enschedese voetbalclub SVV’91 die nu nog over de schreef gaan, kunnen op zoek naar een andere club. Als het aan voorzitter Rama Jagai ligt is de tijd van pamperen voorbij. „Tegen individuen die uit hun dak gaan, ben je machteloos. Maar we kiezen wel voor de harde lijn.”