VV Haaksbergen houdt stand tegen FC Twente All Stars

Haaksbergen-aanvaller Kevin Siegerink waagde zich vooraf niet aan een voorspelling. ,,De bal is rond. We zullen het zien”, klonk het een tikkie bevreesd. Maar voetballen tegen oude selectiespelers van FC Twente zorgt kennelijk voor de nodige inspiratie. Want de voetballers van de jarige club deden het helemaal zo slecht nog niet en ze kregen ook niet cadeau. „Wat denk je?”, merkte All Star-coach Eddy Achterberg op, die zijn taak deelde met Haaksbergenaar Jan Bronkers. ,,We nemen dit uiterst serieus.”