Waar blijft het perspectief? KNVB laat amateurclubs wachten

Davina gaat ‘gewoon’ door bij Excelsior’31 en begint aan dertiende seizoen

12 februari RIJSSEN - Hij komt uit Rossum, woont in Oldenzaal, maar voetbalt al vele jaren in Rijssen. Niek Davina is niet meer weg te denken uit de hoofdmacht van Excelsior’31. De 33-jarige routinier verlengde deze week zijn contract bij de derdedivisionist.