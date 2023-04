Waar is dat feestje? Deze clubs in het amateurvoetbal kunnen komend weekeinde kampioen worden

De eerste kampioen in het amateurvoetbal in deze regio is sinds zondag bekend: Delden pakte de hoofdprijs in de vierde klasse B. Komend weekeinde zouden er ook clubs kampioen kunnen worden. Welke?

Zaterdagvoetbal

Vierde klasse F

1. ASV’57 19-46

2. Bornerbroek 19-40

Programma zaterdag 22 april: AVC Heracles - Bornerbroek, SV Rijssen - ASV’57.

Zes punten voorsprong, een veel beter doelsaldo en nog drie duels te gaan, ASV’57 lijkt op rozen te zitten om na een jaar in de vierde klasse weer terug te keren in de derde. De onderlinge confrontatie afgelopen weekeinde eindigde in 3-3, daarmee lijkt de titelstrijd beslist. ASV treft zaterdag nummer drie SV Rijssen, daarna wachten er nog ontmoetingen met BZSV en Mariënheem. Van die twee teams won ASV eerder dit seizoen respectievelijk met 13-0 (BZSV) en 11-0. Leuk om te weten: Bornerbroek speelt zaterdag al om 14.00 uur. ASV begint om 14.30 uur. Zo richting het einde van de wedstrijd zullen ze dus ongetwijfeld wel weten of het gat na zaterdag al meer dan zes punten kan zijn en of het feest dit weekeinde al kan beginnen.

Vierde klasse G

1. SV Losser 18-49

2. Berghuizen 19-42

Programma zaterdag 22 april: SV Losser - Juliana’32, Berghuizen - Eilermark.

Het eerste seizoen na de fusie levert SV Losser meteen het kampioenschap op.De hoge verwachtingen worden daarmee waargemaakt. De vraag is alleen wanneer het feest kan beginnen. Zaterdag? Dat kan zeker. Zelf winnen van Juliana’32 en Losser hoeft niet meer te kijken naar het resultaat van Berghuizen. Dan blijft het gat namelijk zeven punten, maar Berghuizen speelt na zaterdag nog twee duels. Losser speelt de thuiswedstrijden normaal gesproken aan het einde van middag, maar zaterdag is de aftrap gewoon om 14.30 uur. Opvallend: Losser is al zes duels zonder tegentreffer. Eigenlijk nog meer, maar het duel tegen Eilermark werd na een uur bij een 1-0 tussenstand gestaakt.

Zondagvoetbal

Vierde klasse A

1. DTC’07 19-45

2. UD Weerselo 19-40

3. De Lutte 19-40

4. KOSC 19-39

Programma zondag 23 april: Enter - DTC’07, Manderveen - UD Weerselo, Sportclub Overdinkel - De Lutte, LSV - KOSC.

Het is al vaker beschreven, maar blijft een bijzonder verhaal. DTC’07 werd afgelopen seizoen voor het eerst sinds de fusie in 2007 kampioen. Gevolg: promotie naar de vierde klasse. Zelfs de grootste optimist had nooit durven voorspellen dat een tweede kampioenschap op rij kon volgen. Handhaving, zeker in een seizoen met versterkte degradatie, zou al geweldig zijn. Maar de trein die DTC heet blijft maar doordenderen. Ja, DTC kwam meerdere keren goed weg in de competitie. Zoals afgelopen weekeinde, de 1-0 winst door een goal in blessuretijd tegen Sportclub Overdinkel. Zo zijn er meer voorbeelden. Maar dat dwing je ook af, toch? Lange tijd was het bovenin ongekend spannend, maar het mag nu toch niet meer misgaan. Vijf punten voor, nog drie duels, spanning is misschien wel de grootste tegenstander. Na Enter speelt DTC nog tegen de nummers laatst (Manderveen) en voorlaatst (La Première). Zondag kampioen worden lijkt nog niet waarschijnlijk, maar je weet het nooit.