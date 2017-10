Walter Weghorst wil bouwen aan FC Suryoye-Mediterraneo

ENSCHEDE - FC Suryoye-Mediterraneo is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. Door de eerste vier duels te winnen is de Enschedese club koploper. Trainer Walter Weghorst is vanzelfsprekend tevreden over de resultaten, maar kijkt verder dan alleen de twaalf punten.

“Tijdens de gesprekken met de mensen van de club kreeg ik al een goed gevoel. Het is mooi dat het gevoel blijkt te kloppen. FC Suryoye-Mediterraneo is een vereniging die volop in beweging is. Helpen bij de opbouw van de club en samen een stap vooruit zetten is een mooie uitdaging’, vertelt Weghorst. 'We zijn het seizoen heel goed goed begonnen, maar krijgen nog sterke tegenstanders. We hebben het geluk dat we veel spelers hebben die makkelijk scoren. Voorlopig doen we het wat punten betreft uitstekend, maar wat voetbal betreft kan het natuurlijk altijd nog beter.'

Van dorpsclub naar stadsclub

‘Ik heb natuurlijk vooral dorpsclubs getraind en dit is echt een stadclub. Toch verschilt het allemaal niet zo veel met elkaar. De supporters willen hier net als elders een team zien dat wint en dat combineert met goed voetbal. Wat me wel opvalt is het respect over en weer binnen de club. De manier waarop de mensen met elkaar omgaan maakt dat het hier heel prettig werken is. Daarnaast is het mooi om te zien hoe de vele vrijwilligers met heel hun hart betrokken zijn bij de vereniging en bijna dagelijks aanwezig zijn.’

Velden van Enschedese Boys

Het maakt dat FC Suryoye-Mediterraneo floreert en dus kijkt Weghorst met een schuin oog naar de vrijgekomen velden van Enschedese Boys. ‘Het zou heel mooi zijn wanneer we daar gebruik van zouden kunnen maken. Ze worden nu niet benut en wij zouden ze goed kunnen gebruiken. We trainen nu vaak met twee teams op een veld, wat natuurlijk niet ideaal is. Doel is de club verder te professionaliseren. Wil je stappen maken dan moeten de randzaken in orde zijn. ’

Samenwerking met FC Aramea

Daar waar Suryoye-Mediterraneo groeit is dat ook het geval bij de andere club uit de Arameense gemeenschap, FC Aramea. ‘Ik weet dat FC Suryoye graag wil samenwerken, maar dat het vooral bij FC Aramea gevoelig ligt. Wie weet komt het er in de toekomst nog eens van’, is Weghorst duidelijk.