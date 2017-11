Wasmachine draait overuren bij ploeterend Juventa'12

Juventa'12 is met 23 tegentreffers de meest gepasseerde ploeg in de derde klasse A. Tegen Eilermark kreeg het ook weer een flink aantal doelpunten tegen. De Wierdense ploeg gaf alles, maar het mocht niet baten. Op het modderige veld werd met 4-1 verloren.

Komend weekend is er voor de ploeg van trainer Niek Woesthuis een nieuwe kans op drie punten. Zondag om 14.00 is Saasveldia, de nummer zeven, de tegenstander in Wierden. Maar eerst draait de wasmachine overuren om de door modder besmeurde blauw-witte shirts ook daadwerkelijk weer blauw-wit te krijgen.