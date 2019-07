Wat valt er op aan de indeling amateurvoetbal?

Vierde klasses op zaterdag

De grootste verandering ten opzichte van vorig seizoen ligt in de twee vierde klassen op zaterdag. Waren er vorig seizoen nog 19 clubs die op dit niveau acteerden, nu zijn dat er 26. Dit door de vele clubs die gekozen hebben om ook een team op zaterdag in te schrijven, zoals De Zweef, of volledig over zijn gegaan naar de zaterdag, zoals FC Berghuizen.