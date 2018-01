We hebben bij 'de amateurs' de slag verloren

Met twee eredivisieclubs in een gebied van ruim 600.000 inwoners mogen we zeker niet klagen, maar daaronder hebben we de slag verloren. En of we dat terrein op korte termijn nog eens gaan goedmaken? Lastig verhaal, zo blijkt ook uit een twitterberichtje van Peter Visser, de man die bij HSC al jaren verantwoordelijk is voor de samenstelling van de selectie. ,,Nog krapper budget maakt het er niet makkelijk op en noopt weer tot nodige keuzes. Handhaving in de derde divisie zondag wordt zo steeds grotere uitdaging om neerwaartse spiraal te voorkomen’’, zo meldde hij onlangs. Met andere woorden: zelfs het o zo stabiele HSC krijgt het in de komende jaren akelig lastig om overeind te blijven op divisie-niveau. De kans dat Quick volgend seizoen nog in de derde divisie speelt, is nagenoeg te verwaarlozen.