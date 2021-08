Wederom streep door ‘Champions League van Twente’

Sinds de ‘coronastop’ in het seizoen 2019/2020 is de Tukker Cup - doordeweekse wedstrijden voor eerste elftallen in een Champions League-format - niet meer hervat. Dit seizoen is het toernooi zelfs al ruim voor de start afgelast. “Diverse clubs hebben zich niet aangemeld, omdat veel nog onzeker is”, zegt Assink. Hij heeft begrip voor de clubs. “De beker en competitie zullen straks weer starten, maar wat is de status van het land op dat moment? Mogen we gewoon vrij voetballen tegen teams uit andere dorpen/steden? Of zitten we straks in een nieuwe golf waardoor bijvoorbeeld publiek niet welkom is? Wordt het seizoen straks weer uitgesteld en/of geannuleerd? Dit zijn allemaal vragen waardoor clubs de situatie eerst willen aankijken en de Tukker Cup dan even voorbij laten gaan.”