Wedstrijd Eilermark - HSC’21 afgelast vanwege mogelijke coronabesmetting

„De speler in kwestie is afgelopen week teruggekomen van een vakantie”, aldus Eilermark-trainer Wesley Sanders. „Hij was op vakantie met een kameraad die, zo is inmiddels bekend geworden, corona heeft opgelopen. Ze hadden die week intensief contact. In afwachting van zijn uitslag nemen we uiteraard geen enkel risico.”

De mogelijk door corona besmette speler trainde afgelopen week, toen de coronabesmetting bij z’n kameraad nog niet bekend was, al mee bij Eilermark. Sanders: „Heel vervelend, maar daar kan hij natuurlijk ook niets aan doen. Hij heeft zelf ook nergens last van. We moeten nu gewoon afwachten.”

Eilermark - HSC’21 stond voor een groot in deel in het teken van het afscheid van Jordi Holtkamp. De bijna 42-jarige routinier stopt na een carrière van ruim twintig jaar in (grotendeels de top van) het amateurvoetbal. De wedstrijd zal hoe dan ook op een later moment worden ingehaald, zo gaf Sanders aan. „Jordi verdient een mooi afscheid. Dat zal in de voorbereiding niet meer lukken, maar we zullen zeker nog tegen HSC oefenen.”