Wedstrijd SVV’91 opnieuw uit programma gehaald door KNVB

Spelers en ook supporters kwamen met elkaar in aanraking en de sfeer werd grimmig. DTC komt zondag, net als vorige week, wel in actie. „De zaak is momenteel nog in onderzoek bij de aanklager”, zo laat Jaap Paulsen namens de bond in een reactie weten. „Naar aanleiding van de eerste binnengekomen verklaringen en videobeelden heeft de aanklager verder geen aanleiding gezien om het elftal van DTC ook lopende het onderzoek uit de competitie te halen.”