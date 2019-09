Week van het amateurvoetbal: Hetzelfde spelletje, maar totaal andere clubs

Bij Excelsior’31 is het bij de competitiestart, en ook alle andere weken in het seizoen, heel druk met tientallen (jeugd)elftallen. Daar tegenover staat een kleine club als MVV’69, waar zaterdag slechts vier teams in actie komen. Bij de vereniging uit Marle (gemeente Hellendoorn) ligt het aantal spelende leden rond de 150. De club heeft vier seniorenelftallen waarvan één vrouwenelftal. MVV beschikt over slechts vier jeugdteams. „Dat is niet veel, het is ieder seizoen weer puzzelen”, zegt bestuurslid Janine Hendriks. „Maar ik denk dat iedere club daar wel last van heeft, ook de grote verenigingen. Wij hebben het voordeel dat we geen gedoe hebben met ouders die komen klagen dat hun kind in een hoger elftal moet komen te spelen. Aan de andere kant is het een nadeel dat de goede spelers en de wat mindere bij elkaar zitten. Daartegenover staat weer het ons-kent-ons-gevoel. Iedereen zet zich in op zijn of haar eigen manier.”

Excelsior'31 telt ruim 1800 leden en is daarmee een van de grootste clubs in de regio. "Het is haast een bedrijf dat je runt", zegt voorzitter Harald Eertink. "Alles bij elkaar praten we over een omzet van meer dan een miljoen euro op jaarbasis."

Hoe druk hij het heeft bij zo'n grote club? "Natuurlijk ben je als voorzitter eindverantwoordelijk en 24/7 met de vereniging bezig, maar we doen het met z'n allen. We beschikken over zo'n 500 vrijwilligers. Ook hier hebben we leiders of kaderleden tekort, maar over het algemeen hebben we niets te klagen."

Waar MVV over slechts één speelveld beschikt, heeft Excelsior er zeven. Eertink. "Maar we hebben een capaciteitsprobleem. Hopelijk kunnen we in de toekomst uitbreiden in overleg met buurman Sportclub Rijssen."