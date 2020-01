Weer een voetbalclub naar zaterdag, KNVB wacht opnieuw een puzzel

De Zweef speelt net als Rigtersbleek momenteel in de eerste klasse van het zondagvoetbal. Beide teams knokken tegen degradatie. Rigtersbleek staat voorlaatste, De Zweef een plekje hoger. Mochten de Twentse ploegen zich handhaven, dan ontstaan er voor komend seizoen gaten in de eerste klasse. Bij degradatie(s) moeten er in de tweede klasse plekken worden opgevuld. Een lastige puzzel voor de KNVB. De bond kan nu nog geen uitspraken doen over de gevolgen van het terugtrekken van de teams. In de hoofdklasse stopt, naast Quick’20, ook MSC uit Meppel na dit seizoen met prestatievoetbal op zondag. „We zijn op de hoogte dat deze ontwikkeling speelt en hebben hierover ook contact met verenigingen”, zo laat de bond in een reactie weten. „Wel zijn we nog in afwachting van enkele definitieve berichten over terugtrekking. De komende periode zullen we gaan kijken wat de gevolgen zijn voor na dit seizoen. Hier kunnen we nu nog niet op vooruitlopen.”