Weer vol gas in het amateurvoetbal! Komend weekeinde meerdere toppers

Zaterdag 4 maart

Eerste klasse E

Quick’20 - WHC (15.00u)

De laatste competitiewedstrijd leverde Quick’20 een onverwachte en ook pijnlijke nederlaag op tegen Achilles’12. De eersteklasser ging in de derby met liefst 3-0 onderuit. De verschillen in de top van de competitie zijn klein. Quick staat bovenaan, maar de voorsprong van de lijstaanvoerder op achtervolger WHC is een punt en SVZW volgt op twee puntjes. Laat WHC nou zaterdag de tegenstander zijn in Oldenzaal. Eerder dit seizoen won Quick met 2-0 in Wezep.

Tweede klasse I

Gramsbergen - DOS’37 (14.30u)

Na de degradatie uit de eerste klasse gaat het een niveau lager wel crescendo met DOS’37. De formatie uit Vriezenveen is na veertien duels nog altijd zonder nederlaag. Wel speelde DOS drie van de laatste vier duels gelijk. Gramsbergen staat tweede op zes punten achterstand, maar kwam ook een duel minder in actie. Volgende week is DOS vrij (de competitie telt een oneven aantal teams), het team hoopt daar met een gerust hart van te kunnen genieten.

Zondag 5 maart

Tweede klasse I

Bon Boys - De Tukkers (14.00u)

Het is ongekend spannend bovenin 2I. Om richting het weekeinde van de start van de Formule 1 er maar een autosportterm in te gooien: Bon Boys staat op pole position. Maar wat zegt het? Hieronder de top 5:

1. Bon Boys 15-30

2. ATC’65 15-29

3. De Tukkers 15-29

4. Stevo 15-28

5. BWO 15-28

Bon Boys draait eigenlijk al jaren bovenin mee, maar de stap omhoog maken lukt telkens niet. De Tukkers is juist nieuw in de tweede klasse na het kampioenschap van afgelopen seizoen en gaat ‘gewoon’ door met veel winnen.

Vierde klasse B

Delden - Rood Zwart (14.30u)

De plaatsgenoten tegenover elkaar, altijd leuk. Koploper Delden blijft de gedoodverfde titelkandidaat, de ploeg heeft een forse voorsprong op achtervolgers UDI (negen punten) én Rood Zwart (elf punten). Maarrrrrr.... Delden verloor in de laatste competitieronde van FC Eibergen. Het betekende pas de eerste nederlaag. Geen man overboord, maar toch was het een eerste tegenvaller. Hoe gaat de ploeg daar mee om? Dat mag het laten zien tegen Rood Zwart. Eerder dit seizoen won Delden met 2-1 bij de rivaal.