Weinig punten, veel kopzorgen voor SVZW

Wat als? "Ik weet niet of ik buitenspel stond. Het zou zomaar kunnen dat het een geldige goal was in de beginfase", blikte SVZW-aanvaller Yessin Makoul zaterdag terug op zijn treffer tegen Staphorst die werd afgekeurd. "Met een 1-0 voorsprong op zak voetbal je toch wat makkelijker, helemaal in de situatie waarin wij zitten."