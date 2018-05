Wel of geen toetje? Hoe zit het met periodetitels in het amateurvoetbal?

Wanneer komt je als ploeg in aanmerking voor een periodetitel en dus deelname aan de nacompetitie? Het is soms nogal puzzelen, maar hieronder de regels (bron: KNVB).

Een periode winnen

Als de eerste periodekampioen ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer 2 van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen. Als de periodekampioenen van de eerste en de tweede periode ook in de derde periode bovenaan eindigen, wordt het eerstvolgende elftal in de periodestand van de derde periode, dat nog geen periodekampioen is, beschouwd als de vervangende periodekampioen.

Een periode ‘overnemen’/ vervangende periodekampioen

Ter bepaling van het overnemen van de periodetitel van de kampioen door het hoogst geplaatste elftal in de eindrangschikking, moeten eerst alle kampioenen van de eerste, tweede en derde periode (klassen met een oneven aantal elftallen het elftal dat als winnaar van de derde periode wordt aangemerkt) bekend te zijn.

A: Als de kampioen tevens periodekampioen is zal het elftal dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is, als vervangende periodekampioen van de kampioen worden aangewezen.

B: Als een periodekampioen niet kan of mag promoveren zal het elftal dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is, als vervangende periodekampioen worden aangewezen.