Wel of geen voetbal op zondag? ‘Uiterlijk zaterdagavond beslissing’

Vooralsnog gaan alle wedstrijden gewoon door, zo laat de KNVB weten. „We houden de weersomstandigheden goed in de gaten. Uiterlijk zaterdagavond 20.00 uur nemen we een beslissing over eventuele algehele afgelastingen. Dat kan dan alles zijn, of per district, maar bv. ook per A- of B-categorie.”