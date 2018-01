Welke club heeft de mooiste sportparknaam van de regio? Stem!

VerkiezingVeel amateurvoetballers die wekelijks over de regionale velden draven, zullen er makkelijk een paar op kunnen noemen: mooie of opmerkelijke sportparknamen. De Twentsche Courant Tubantia maakte een strenge selectie van acht opvallende, grappige of historische sportparknamen. Welke is het mooist? Stem in onze poll!

De Noppenweide (Bruchterveld)

Hoe vaak hoor je het als voetballer wel niet op een zaterdag of een zondag? "Vanmiddag nog even de wei in." Met andere woorden: er moet vandaag nog ergens gevoetbald geworden. Waarschijnlijk op een niet al te beste grasmat. In Bruchterveld lijken ze die uitspraak te hebben gekoppeld aan een belangrijk onderdeel van de voetbalschoen: noppen. Want uitglijden op zo'n 'weide' is natuurlijk niet de bedoeling.

Het Diekman (SC Enschede, EFC PW, Zuid Eschmarke en De Tubanters 1897)

Behoeft deze naam nog uitleg? Het Diekman was tevens de naam van de vroegere thuisbasis van FC Twente. Die club werd in 1965 opgericht na een fusie tussen Sportclub Enschede en Enschedese Boys. Tot de betrekking van het Arke Stadion in 1998 werkte Twente haar thuiswedstrijden daar af. Nog vaak praten de oudere supporters met gevoel voor nostalgie over die vervlogen tijden in Het Diekman. Enschede Boys bestaat inmiddels niet meer, helaas. Sportclub Enschede wel. De club ontvangt nog wekelijks haar tegenstanders op het gelijknamige sportpark Het Diekman, aan de J.J. van Deinselaan. Ook EFC PW, Zuid Eschmarke en De Tubanters spelen op Het Diekman.

Volledig scherm Sportpark Het Diekman van Sportclub Enschede, met op de achtergrond de velden van De Tubanters 1897. © Studio Beeld en Verbeelding/Henk

De Werf (Enter Vooruit)

Enter was vroeger een schippers- en zompendorp. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar de herinneringen aan die tijd worden op meerdere manieren levend gehouden. Zo ligt er aan de De Lee een prachtige werf, waar nog altijd zompen worden gebouwd. Op deze typische Enterse bootjes worden in de zomermaanden regelmatig tochten georganiseerd. Geen wonder dat Enter Vooruit deze typische dorpstraditie terug laat komen in zowel de naam van het sportpark als het logo van de club.

De Echelpoel (UD Weerselo)

"De wat voor poel?" De Echelpoel, dus. Op basis van de sportparknaam doen ze er bij zondagvijfdeklasser UD Weerselo wellicht alles aan om hun tegenstanders uit de wedstrijd te halen? De betekenis van het woord 'echel' is namelijk bloedzuiger. De precieze reden van deze naamgeving is ons niet helemaal bekend, maar opvallend is 'ie wel! Ook een bedrijventerrein in Weerselo draagt deze naam.

Volledig scherm Het gaat dit seizoen goed op sportpark De Echelpoel, waar het eerste elftal van UD Weerselo bovenaan staat in de vijfde klasse A. Hier een beeld uit het thuisduel tegen Fleringen (0-0). © Robin Hilberink

De Koele (RKSV Rijssen)

Iemand die niet uit de regio komt zal denken dat er bij RKSV een aantal koele kikkers speelt, of op z'n minst de link leggen met kou. In werkelijk is 'De Koele' het Twentse woord van 'de kuil'. Met een lange 'oe'. Zeker weten doen wij het niet, maar een aannemelijke verklaring is dat het sportpark van de Rijssense derdeklasser op een laag punt ligt in de omgeving.

Moscou (Bergentheim)

Nee, de naam van het sportpark van derdeklasser Bergentheim is geen flirt met de hoofdstad uit het land van president Poetin. Moscou is de naam van een recreatieterrein dat bestaat uit het complex van Bergentheim en een terrein van recreatiebungalows. Deze wordt nu gebruikt door recreanten om te vissen en te zwemmen. Het park Moscou is in de jaren zestig opgezet als een complex van particuliere vakantiewoningen. Tegenwoordig dus ook nog altijd opvallende naamgever van het sportpark. Want waar moet je morgen voetballen? "Op Moscou."

Volledig scherm Bergentheim ontvangt RKSV Rijssen op sportpark Moscou. © Marcel ter Bals

De Scheetheuvel (Rood Zwart Delden)

Hoe vaak zullen tegenstanders die op bezoek komen bij Rood Zwart wel niet gniffelend het park betreden hebben? Bij de entree van de club uit Delden staat namelijk in koeienletters 'Scheetheuvel' boven de toegangspoort. Het bestuur overwoog een jaar geleden serieus de naam van het sportpark te wijzigen. "Tegenwoordig roept het vaak andere associaties op bij met name onze bezoekers, aangezien ze de betekenis van de naam niet kennen en het in het Nederlands uitspreken", schreven zij. 'Scheetheuvel' is Twents voor schietheuvel. De naam van het sportpark van Rood Zwart verwijst naar het oefenterrein van de Deldense schutterij dat zich vroeger achter het huidige sportpark bevond. Het park heet nog altijd zo en wat ons betreft moet dat gewoon zo blijven.

't Zandeinde (Lemele)

Bij veel mensen - met name jongeren - zal Lemele voornamelijk bekend staan om discotheek Zaal Dijk. Een aantal straten verderop ligt echter een smal weggetje, genaamd het Zandeinde. Hieraan ligt het sportpark van zaterdagvierdeklasser Lemele gevestigd. Waar en hoe deze naam precies ontstaan is, is niet helemaal duidelijk. Dat het Zandeinde één van de eerste verharde weggetjes was in het kleine dorp en daarmee het 'einde van het zand' vormde, lijkt een plausibele verklaring.