Welke club heeft het meest bijzondere logo van deze regio? Stem!

VerkiezingENSCHEDE - De Scheetheuvel in Delden werd onlangs door lezers van deze site verkozen tot de mooiste sportparknaam van de regio en SVV’91 heeft volgens jullie het mooiste shirt. De redactie van De Twentsche Courant Tubantia heeft nu, na een strenge selectie, tien opvallende logo’s van amateurclubs uit deze regio uitgekozen. Welke is het meest bijzonder? Stem via de poll onderaan dit artikel!

1. Achilles Enschede

Volledig scherm © Achilles Enschede

Achilles Enschede is een club met een historisch logo. De afbeelding verwijst naar Achilles, de belangrijkste held uit de Trojaanse oorlog, aldus de Griekse mythologie. Achilles wordt beschreven als de schoonste, dapperste, sterkste en verhevenste van alle helden. Het vlaggenschip van Achilles Enschede staat daarentegen stijf onderaan in de derde klasse D.

2. FC Winterswijk

Volledig scherm © FC Winterswijk

FC Winterswijk kwamen we vanwege zijn opvallende shirt al eerder tegen bij een verkiezing. Het logo van de Winterswijkers is ook bijzonder, want een gouden logo komen we immers niet vaak tegen in het (amateur)voetbal. Het trio shirts dat in het logo staat afgebeeld, staat voor de shirts van WVC, SKVW en VV Winterswijk. De drie clubs die samen FC Winterswijk vormden in 2013.

3. Sportclub Enschede

Volledig scherm © Sportclub Enschede

In onze vorige verkiezing, de zoektocht naar het meest bijzondere shirt van de regio, kwam Sportclub Enschede ook al voorbij. Niet zo gek, aangezien er weinig amateurclubs zijn met zo’n rijke historie. Het logo van de derdeklasser ademt ook historie. De vorm, het wapen van Enschede, de kleurencombinatie en het jaartal maken samen Sportclub Enschede.

4. VIOS Beltrum

Volledig scherm © VIOS Beltrum

Van Enschede gaan we naar de Achterhoek. Het krachtige logo van VIOS Beltrum mag namelijk niet ontbreken volgens ons. Bovenop het logo, uiteraard in de clubkleuren van VIOS, prijkt het oude gemeentelogo van Beltrum. Daarboven staat een griffioen met een voetbal. De griffioen is afkomstig uit de Griekse mythologie en heeft de poten en het hoofd van een leeuw en de vleugels en voorpoten van een arend.

5. PW

Volledig scherm © PW

Als het om historie gaat, dan mag de oudste club uit de regio niet ontbreken. In het logo van Prinses Wilhelmina, kortweg PW, vinden we een leeuw. Twee leeuwen zelfs. Een populair dier in voetballogo’s. Gezamenlijk houden ze de trots van PW vast, een embleem in de clubkleuren rood, wit en blauw.

6. VV Vosseveld

Volledig scherm © VV Vosseveld

Als we het dan toch over dieren in logo’s hebben, dan behoort het logo van vijfdeklasser Vosseveld uiteraard ook tot de selectie. Veel duidelijker kan een logo een clubnaam niet illustreren. De vos die waakt over de bal.

7. Enter Vooruit

Volledig scherm © Enter Vooruit

Nog een opvallende verschijning in onze top 10. Het zwart-witte logo van tweedeklasser Enter Vooruit. Het logo bestaat uit een voetbal, waarin een zeilbootje dobbert. Een niet alledaags logo, dat tegenstanders van Enter Vooruit ongetwijfeld moet opvallen. Het verwijst naar de scheepswerf die eerder in Enter lag, waar tal van boten aanmeerden. Daar is sportpark De Werf eveneens naar vernoemd.

8. Achilles’12

Als Achilles Enschede tot onze selectie behoort, dan kunnen we ook niet om Achilles’12 heen. De held uit de Griekse mythologie prijkt op het logo van de Hengelose tweedeklasser. In tegenstelling tot het Enschedese logo staat bij Achilles’12 alleen het hoofd van de naamgever in het logo.

9. SV Almelo

Volledig scherm © SV Almelo

Ook in voetbalstad Almelo hebben wij een bijzonder logo ontdekt, dat veel gelijkenissen heeft met het logo van PW. Ook hier wordt het logo gedragen door twee leeuwen. Het logo tussen de leeuwen is het stadswapen van Almelo. Opvallend is dat een andere Almelose club, Luctor et Emergo, ook een leeuw in het logo heeft verwerkt.

10. Barbaros

Volledig scherm © Barbaros

Het logo van de Hengelose voetbalclub Barbaros is een bijzondere. Allereerst omdat zowel de Nederlandse als de Turkse vlag in het logo is verwerkt. Deze twee vlaggen zijn omhuld door een scheepsroer.