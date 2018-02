Welke club heeft het meest bijzondere shirt van de regio? Stem!

VerkiezingVeel amateurvoetballers die wekelijks over de regionale velden draven, zullen er makkelijk een paar op kunnen noemen: bijzondere, opvallende, historische, prachtige of lelijke shirts. De Twentsche Courant Tubantia maakte een strenge selectie van een tiental opvallende shirts van amateurclubs uit de regio. Een regio die bijna 150 clubs telt. Welke is het meest bijzonder? Stem in onze poll!

1. Juventa’12

Derdeklasser Juventa’12 is een fusie tussen SV Omhoog en WVV Wierden. Omhoog speelde in een groen shirt, terwijl Wierden haar wedstrijden speelde in het geel-zwart. Juventa speelt daarentegen in een wit-lichtblauw gestreept shirt. Vergelijkbaar met het tenue van Argentinië, al is in Wierden gekozen voor een zwarte broek. En beschikt Juventa niet over Lionel Messi…

Volledig scherm Het tenue van Juventa'12 (links). © Reinier van Willigen

2. DSVD

De Deurningse voetbalvereniging, die in 1935 werd opgericht, speelt haar thuiswedstrijden in het rood en wit. Dat is op het eerste oog niet zo bijzonder. De indeling van het shirt echter wel. Het shirt is opgedeeld in vier vlakken, waarin het rood en wit diagonaal tegenover elkaar staan. Net zoals het logo van DSVD.

Volledig scherm Ex-prof Patrick Gerritsen in het DSVD-tenue. © Annina Romita

3. Sportclub Enschede

Als het om historie gaat mag het shirt van Sportclub Enschede zeker niet ontbreken in dit rijtje. Als Sportclub in 1910 wordt opgericht wordt gekozen voor een zwart tenue met witte broek. Op de borst prijkt het rood-witte logo van de stad. Ruim veertig jaar later wordt er een witte V in het shirt verwerkt. Daar is in de laatste zestig jaar niets aan veranderd. Bovendien krijgt stichting Kika ook nog een mooie plek op het tenue van Sportclub.

Volledig scherm Het tweede zaterdagelftal van Sportclub Enschede. © Reinier van Willigen

4. BSC Unisson

Juventa’12 is niet de enige fusieclub in dit rijtje. Ook BSC Unisson heeft een plek bij de eerste tien gekregen. Voetbalclubs BSC en vv Unisson fusseerden in 2002 tot BSC Unisson. Sindsdien voetbalt men in Boekelo in het rood en blauw, waarbij vooral de kleur rood opvalt.

Volledig scherm De spelers van BSC Unisson balen na het verloren duel met DEO. © Reinier van Willigen

5. FC Winterswijk

Nog een fusieclub in onze top tien. Het shirt van FC Winterswijk is namelijk ook een opvallende. De combi zwart en goud zie je namelijk niet alledaags. Het shirt, de broek en de kousen van Winterswijk zijn zwart, maar de accenten, zoals de rugnummers, zijn goud.

Volledig scherm De shirts van Stevo (links) en FC Winterswijk op één foto. © Theo Kock

6. Stevo

In Geesteren speelt men misschien wel in het meest herkenbare tricot van de regio. De club hoorde altijd bij de beste amateurploegen van de regio en werd in 1994 zelfs Nederlands Kampioen bij de zondagamateurs. Dat deed het al in het opvallende shirt met drie banen: geel, rood geel, een zwarte broek en geel-rode kousen. Zie de foto hierboven.

7. Wilhelminaschool

Het Hengelose Wilhelminaschool bestaat al sinds het begin van de twintigste eeuw. Een aantal leerlingen van de fabrieksschool, genoemd naar de toenmalige koningin Wilhelmina, richtten de club op. Op aanraden van de bond ging de club spelen in rood-wit-blauwe shirts, blauwe broek en blauwe kousen. Dat doen ze bij Wilheminaschool nog steeds. Het shirt is bijna honderd jaar oud.

Volledig scherm Een rode kaart voor Wilhelminaschool. © Marcel ter Bals

8. FC Eibergen

Ook FC Eibergen behoort tot de uitverkoren clubs in dit lijstje. Wederom een fusieclub, opgericht in 2006 uit Sportclub Eibergen en Sport Staalt Spieren Eibergen (SSSE). De clubkleuren van de plaatselijke FC zijn opvallend, namelijk lichtblauw en donkerblauw. Dit werd besloten tijdens de ledenvergaderingen waarop de fusie ook werd beklonken.

Volledig scherm Het tenue van FC Eibergen (rechts) © sportphoto.shop\Marcel ter Bals

9. WVV’34

Als we het over opvallende shirts hebben, dan mag WVV’34 zeker niet ontbreken. De Wegdamse voetbalvereniging speelt al sinds jaar en dag in een groen met geel shirt. In Hengevelde maken ze het tenue af met een zwarte broek en groene kousen. Een opvallende combinatie. Mooi? Oordeelt u zelf.

Volledig scherm Het groen-gele tenue van WVV'34. © Carlo ter Ellen DTCT

10. SVV’91

Als laatste geven wij SVV’91 een plekje in deze selectie. De kleine Enschedese club viert bijna haar dertigjarige bestaan. De Surinaamse voetbalvereniging speelt in de kleuren van de vlag van Suriname: rood, wit en groen. Een bijzonder tenue, dat zeker weten opvalt.

Volledig scherm Een speler van SVV'91 in actie. © Reinier van Willigen