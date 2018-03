Wereldgoal Cicek van Suryoye, spectaculaire koprol bij FC Trias

ZONDAG 4A Bizar: Sportclub Overdinkel nog niet eens op de helft van het seizoen

19:49 OVERDINKEL - Het is komend weekeinde al Pasen, maar Sportclub Overdinkel heeft nog niet eens de helft van de competitiewedstrijden gespeeld. De ploeg van trainer Tim Meijerink kwam zondag bij Berghuizen pas voor de elfde keer in actie in de vierde klasse A: 1-1.