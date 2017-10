Wereldreiziger Monteiro terug op de vleugel bij Rood-Zwart Delden

Als voetballers het hebben over 'rond de wereld', dan heeft dat vaak betrekking op een trucje met de bal. Dat geldt echter niet voor Rood Zwart-speler Colin Monteiro op. De 23-jarige aanvaller reisde dit jaar van februari tot juli via Thailand, Australië, Amerika en IJsland letterlijk rond de wereld. "Ik zat tussen twee opleidingen in", verklaart Monteiro zijn trektocht. "Ik had namelijk mijn bachelor gehaald. Ik ben toen eerst een half jaar gaan werken om te kunnen reizen. In die periode heb ik ook nog voor Rood Zwart gespeeld. Daarna ben ik op wereldreis gegaan. En nu ben ik begonnen aan mijn master."

Monteiro is daarbij weer geland in Delden, bij Rood Zwart. En dat is niet verwonderlijk. Zelfs aan de andere kant van de wereld volgde Monteiro de verrichtingen van zijn club. Nu hij weer binnen de lijnen staat is het hem niet aan te zien dat hij een half jaar lang uit de roulatie is geweest. Als vanouds flitst de aanvaller over de vleugel. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen TVO heeft Monteiro, met name in de eerste helft, een aandeel in vrijwel al het gevaar. Het is dan ook geen wonder dat hij is betrokken bij de 1-0. Al is het TVO-verdediger Aaron van Laar die de bal uiteindelijk achter zijn doelman werkt.