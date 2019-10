Werk aan de winkel bij BSC Unisson voor trainer Michel Weiss

Michel Weiss had zich zijn start in Boekelo anders voorgesteld. De nieuwe oefenmeester van BSC Unisson dacht en denkt uit de gevarenzone te kunnen blijven in de vierde klasse B, maar in de eerste weken bleven de resultaten achter bij de verwachtingen. In en tegen Diepenheim verloor de ploeg zondagmiddag met 3-1. BSC Unisson maakte een machteloze indruk bij de nieuwkomer uit de Hof van Twente.