Werk aan de winkel voor Rietmolen na stroef begin in vierde klasse

Aanvoerder Twan Tenhagen (27) loopt al even mee bij Rietmolen. Hij maakte pijnlijke nederlagen in de kelderklasse mee, maar promoveerde anderhalf jaar geleden ook naar de vierde klasse met zijn voetbalclub. In paniek is de linksback dan ook niet, na vier schamele puntjes na zes duels en een dertiende plek. "Het komt goed. Vorig seizoen werden we knap zevende. Rond die plek eindigen we dit seizoen hopelijk ook. Ons zo snel mogelijk veilig spelen en dan het seizoen lekker uitspelen, daar gaan we voor."