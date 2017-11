Wesley Meulenkamp terug bij 'zijn' Rietmolen

RIETMOLEN - Als 11-jarige werd Wesley Meulenkamp uit Rietmolen opgepikt door het grotere HSC'21. Sinds dit seizoen is de 25-jarige middenvelder weer actief in het kerkdorp.

Wesley Meulenkamp had zo zijn twijfels toen HSC'21 op jonge leeftijd bij hem aanklopte of hij in Haaksbergen wilde voetballen. De eerste keer wees hij de club dan ook af. Er was wat vaderlijk advies nodig om zich niet veel later te bedenken. Meulenkamp sloot zich aan bij de D1 van HSC.

Quote Opeens stond ik tegenover Thomas Bruns, Mike te Wierik en Navarone Foor Wesley Meulenkamp

Navarone Foor

"Het was enorm wennen. De gouden lichting van HSC zat één jaar voor mij. Die jongens werden ieder jaar kampioen, waardoor wij altijd een klasse hoger kwamen te spelen. Als 11-jarig jochie speelde ik met HSC opeens tegen de jeugd van FC Twente, Vitesse en NEC. Een jaar eerder speelde ik een najaars- en voorjaarscompetitie met Rietmolen en nu stond ik opeens tegenover Thomas Bruns, Mike te Wierik en Navarone Foor", blikt Meulenkamp terug.

'Stadser'

Die omschakeling viel hem even zwaar, maar Meulenkamp voelde zich snel thuis in Haaksbergen en maakte er kameraden. Hij doorliep de jeugd en kwam in de tweede selectie terecht. Het eerste haalde de middenvelder nooit. "Maar dat heb ik nooit erg gevonden. Het was mooi om af en toe mee te trainen. Maar als ik al bij het eerste zou zitten, dan zou ik 23ste of 24ste man zijn. En om daarvoor op zondag naar Den Haag en Groningen af te reizen... Het eerste van HSC is ook een ander slag volk, wat stadser. Ik voelde mij goed in het tweede."

Topjaren

Bovendien maakte hij topjaren mee in het tweede elftal. Vele kampioenschappen werden behaald en in 2014/2015 haalde het tweede de halve finale van de districtsbeker. De laatste twee seizoenen was Meulenkamp aanvoerder. "Het niveau was vergelijkbaar met een tweede- of derdeklasser. Wij hadden een goede selectie en daar sloten dan vaak vijf jongens van het eerste bij aan. Dat is fijn voetballen", aldus de rechtspoot.

Knagen

Toch begon het ontbreken van een uitdaging de laatste jaren te knagen bij Meulenkamp. "Je reist op zondagmorgen naar Nijmegen of Raalte, haalt drie punten op, drinkt er een paar en gaat weer naar huis. Je speelt niet in een eerste elftal en dat wilde ik graag. Het moment van stoppen is altijd lastig. In het voorjaar heb ik de knop doorgehakt."

Keuze

Meulenkamp kon naar FC Eibergen en WVV'34, maar koos voor 'zijn' Rietmolen, dat vorig seizoen kansloos degradeerde uit de vierde klasse en daardoor in de kelder uitkomt. "Dat we nu in de vijfde klasse spelen maakt me niks uit. Wij willen graag bovenin meedoen en terugkeren in de vierde klasse."