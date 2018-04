Wessel Witbreuk: ‘Groot compliment als HSC’21 interesse toont’

Wessel, heb je lang over deze overstap moeten nadenken?

Witbreuk: ,,Het is een groot compliment als HSC’21 je opbelt om op gesprek te komen. Vrijdag heb ik een gesprek gehad en het gevoel was van beide kanten goed. De groep bij Bon Boys is hartstikke mooi. Volgend jaar komt Jordi van Ek (nu nog HSC’21, red.) er ook nog bij, dus ik heb wel even goed moeten nadenken. Daarnaast spelen al mijn vrienden bij Bon Boys, ook al ken ik veel jongens van HSC’21 wel. Ik heb trainer Daniël Nijhof van HSC’21 nog gebeld en heb toen besloten de stap te maken.”

Quote Iedereen is blij voor mij. Dat zegt wel wat, want dat is niet altijd zo als je naar HSC’21 gaat. Wessel Witbreuk, Bon Boys

Hoe waren de reacties toen het nieuws dinsdagavond bekend werd?

,,Iedereen is blij voor mij. Dat zegt wel wat, want dat is niet altijd zo als je naar HSC’21 gaat. Mensen bij Bon Boys vinden het jammer voor de club, maar geven me groot gelijk dat ik ga. Vorig seizoen heb ik een goed jaar gehad, waarin we de titel pakten. Dit jaar begon voor mij moeizamer, maar na de winterstop gaat het lekker.”

Is dit dan ook het juiste moment om de stap te maken?

,,Dat denk ik wel. Ik ben nog jong en dat ik in Haaksbergen kan blijven voetballen speelt zeker mee. Ik kan nu lekker op de fiets naar de voetbal. In de A1 kon ik ook al naar de A1 van HSC’21, zodat aanhaken bij HSC’21 makkelijker zou zijn. Ik denk dat dit moment beter is, omdat ik al twee jaar veel wedstrijden in Bon Boys 1 heb gespeeld en veel heb geleerd.”

Naast voetballen ben je ook verzorger bij Bon Boys en zit je in de technische commissie. Blijf je dat doen?

,,Ik ben verzorger/fysio van de A1 inderdaad. Dat sluit aan bij mijn studie fysiotherapie. Dat kan ik op zaterdag gewoon blijven doen. In het technische hart denk ik met anderen mee over het voetbalbeleid van Bon Boys. Dat kan ik waarschijnlijk ook blijven doen.”

Wat is je doel bij HSC’21?

,,Ik wil kijken waar mijn plafond ligt. Ik ga natuurlijk voor een basisplaats en als dat niet lukt ga ik daar keihard voor werken. De concurrentie bij HSC’21 is veel groter, maar Bon Boys moet ik ook gewoon presteren om te blijven spelen, ook al hebben we niet veel aanvallers. Dat werkt bij alle clubs zo. Ik kijk niet tegen de verre uitwedstrijden aan. Op zondagen ben ik nu ook de hele dag op de club.”