Wie speelt waar in het amateurvoetbal? KNVB begint in mei met puzzelen

Sportlust Glanerburg, GFC, FC Berghuizen en Heracles AVC voetballen vanaf komend seizoen niet meer met de hoofdmacht op zondag, maar op zaterdag. De Zweef, Eilermark, Rigtersbleek en Tubantia spelen na de zomer op zowel zaterdag als zondag met een prestatieteam. Zaterdagclubs Rijssen Vooruit en RKSV gaan in 2019/2020 juist fuseren en verder als SV Rijssen. Veel ontwikkelingen dus. Al voor de ontknoping van de huidige competitie zijn er al genoeg vragen voor komend seizoen. Waar gaat de KNVB bijvoorbeeld al die nieuwe teams op zaterdag indelen? ,,Dat gaan we nog bekijken”, aldus Bram Groot namens de bond. ,,In mei ligt de deadline voor clubs om aan te geven op welke speeldag ze in het nieuwe seizoen willen voetballen, pas dan hebben we een beter beeld.”

Het verspreidingsgebied van De Twentsche Courant Tubantia kent op dit moment drie vierde klassen (laagste niveau) op zaterdag. Alle clubs die overstappen van zondag naar zaterdag of een nieuw team oprichten, beginnen in de kelder. De vierde klasse D telt dit seizoen dertien ploegen uit noord-west Overijssel, 4E slechts tien teams uit de Achterhoek en omgeving Deventer. De vierde klasse F is een mengelmoes van in totaal twaalf teams uit de omgeving Rijssen, Hengelo en Enschede. ,,We zullen ook voor komend seizoen proberen een zo evenredig mogelijke verdeling te maken”, reageert Groot. ,,Maar dat kunnen we pas doen als we echt precies weten over hoe veel clubs we beschikken.”

Kampioenschap/nacompetitie

Berghuizen is een grote kanshebber op het kampioenschap in 5A. Mocht de ploeg promoveren, dan heeft dat gevolgen voor de nacompetitie omdat er in de vierde klasse een plek vrijkomt. Hetzelfde geldt voor Sportlust Glanerbrug. Die ploeg pakte al een periodetitel in de derde klasse A en gaat dus, terwijl het voor Sportlust zelf niets meer uitmaakt, meestrijden om promotie. ,,De promotie- en degradatieregeling, zoals opgesteld in het begin van dit seizoen, blijft gewoon van kracht”, zegt Groot. ,,Na de nacompetitie kijken we hoe we de opengevallen plekken gaan opvullen. Dan kan extra wedstrijden opleveren.”