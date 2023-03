Wie wint de periodetitel? Komend weekeinde op prijzenjacht in het amateurvoetbal

Na twaalf duels eindelijk weer winst: heeft Enter Vooruit de neerwaart­se spiraal doorbroken? ‘Deze hadden we nodig’

De ene ploeg hoopt op een plekje bij de eerste vier, de andere op handhaving. Vroomshoopse Boys en Enter Vooruit kunnen de punten allebei goed gebruiken. In het onderlinge treffen in Vroomshoop boekte de Enterse degradatiekandidaat de tweede zege van het seizoen: 1-0. „Deze hadden we nodig.”