Wijnreder vertrekt na een 'fantastische tijd' bij Reutum

In juni 2015 versloeg Reutum in de nacompetitie het Enschedese 't Centrum, waarmee de kleine club onder leiding van Mark Wijnreder de derde klasse binnendrong. Nu, ruim twee seizoenen later, is de club met iets meer dan 200 leden nog steeds actief op dat niveau. Vorig seizoen promoveerde de club zelfs bijna naar de tweede klasse. "Maar daar hebben we helemaal niks te zoeken", zegt Wijnreder.

Plezier

Hoe krijgt de trainer het voor elkaar om met zulke bescheiden middelen overeind te blijven tegen grote amateurploegen in de derde klasse? "Het plezier dat wij hier met elkaar hebben is heel belangrijk. En veel clubs klagen over een gebrek aan vrijwilligers. Nou, hier is alles fantastisch geregeld. Alles kan. Ik stap drie keer in de week met plezier in de auto. Dat is waar het bij een kleine club om gaat."

Fris

Ondanks dat plezier stopt Wijnreder bij Reutum. "Je moet keuzes maken. We zijn nu bezig om een nieuw team op te zetten. Wil je dat doen met hetzelfde gezicht, of moet er een fris iemand voor de groep komen? Dat laatste is verstandiger, ook al heb ik het nog steeds fantastisch bij de club. Je moet dan handelen vanuit het verstand. Niet vanuit emotie."

Succesvol

In het persbericht op de site van de vereniging luidt de laatste zin: Mocht Reutum 1 zich dit seizoen weten te handhaven in de derde klasse, dan zou dit de beste verenigingsprestatie ooit zijn. "Ik moest er zelf even over nadenken, maar de club is dan nog nooit zo lang actief geweest op dit niveau."

Perfect

Voor Wijnreder zou het een perfect afscheid zijn. Reutum na zes seizoenen achterlaten in de derde klasse. Maar hij weet hoe lastig die uitdaging gaat worden in het ijzersterke 3A. "We hebben qua spelers flink ingeleverd. Een stapje terug doen is prima, als je er daarna maar weer twee vooruit zet. Er zijn vijf topteams in deze competitie en de rest ligt dicht bij elkaar. Daar horen wij bij. Handhaven is het enige dat telt", aldus de trainer, die zondag de derby tegen KOSC speelt.