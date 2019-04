Wil de echte kampioen opstaan? Spanning in vierde klasse A neemt toe

ROSSUM - Het blijft spannend in de vierde klasse A. RSC is één van de titelkandidaten. Donderdag speelt het een restant van een half uurtje tegen een negental van Hengelo bij een 2-0 voorsprong. Zondag wacht het thuisduel tegen SV Almelo.

Het zou een week kunnen worden waarin er in 4A eindelijk een ploeg een klein beetje afstand neemt van de rest. Daar is dit seizoen namelijk amper sprake van geweest. RSC won zondag bij Sportlust Vroomshoop, wil donderdag de zege over de streep trekken en hoopt zondag de punten ook in Rossum te houden. De geblesseerde aanvoerder Wouter Weusthof (31) spreekt echter niet over een week van de waarheid. “Ik verwacht dat de titel pas op de laatste speelronde naar een club gaat. Het hele jaar ligt alles al dicht bij elkaar. KOSC begon zwak, maar speelt verder een sterk seizoen en alleen Borne doet eigenlijk al het hele jaar bovenin mee. Wij zijn na een sterke periode weer aangesloten", weet de middenvelder.

Genieten van de spanning

Quote Ik verwacht dat de titel pas op de laatste speelronde naar een club gaat. Wouter Weusthof, aanvoerder Rossum KOSC, RSC en Borne zijn de grootste kanshebbers op het kampioenschap, maar Delden en Oldenzaal zijn eveneens nog in de race. Ook Juventa'12 doet nog enigszins mee. Weusthof geniet van de spanning. "Vrijwel ieder seizoen steekt er een club bovenuit. Vorig seizoen was dat Sportlust Glanerbrug. Nu is daar geen sprake van. Tegen KOSC en Borne bijvoorbeeld zie je dat in de wedstrijden ook terug. We doen niks onder voor die teams, maar zijn ook niet beter. Iedere week laat er bovenin een ploeg punten liggen."

Donderdag wil RSC gezamenlijk met KOSC aan kop komen. Dat mag geen probleem zijn, want de ploeg van Noël Spijker speelt dan een half uurtje tegen negen man van Hengelo. Bij een 2-0 voorsprong werd dat duel eerder dit jaar gestaakt vanwege ongeregeldheden.

“Hengelo speelt weliswaar met negen man, maar ze hebben niets meer te verliezen. Aan ons de taak om ook vooruit te spelen en niet achterin te blijven hangen. We hikken al lang tegen dit duel aan, dus ik ben blij als het donderdagavond is en we hebben gewonnen. Met welke uitslag maakt me niet uit."

