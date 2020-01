Wilhelminaschool maakt een pas op de plaats: ‘We zijn niet zo goed als de ploegen bovenin’

Een speler blaast zich nog maar eens in zijn handen. Een andere speler springt een paar keer in de lucht. Wilhelminaschool en Oranje Nassau staan op het punt om op het koude sportpark Vikkershoek te beginnen aan de tweede competitiehelft. De thuisploeg trapt af, maar in plaats van de bal terug te spelen, gooit de aftrapnemer de bal gelijk diep. De rechtsbuiten geeft de bal voor en de linksbuiten glijdt de bal bijna binnen. Het duel is nog geen 5 seconden oud en iedereen is gelijk wakker.