Winnend Excelsior'31 maakt in tweede helft het verschil bij HZVV

Openingstreffer

Het elftal uit Rijssen schoot in de tweede helft uit de startblokken met eerst een grote kans voor Mirko Zwiers en daarna een treffer van Penterman. Zwiers stoomde op over rechts en kreeg de bal bij de aanvaller die beheerst afwerkte. Niet veel later lag het leer bijna in het doel van Excelsior, maar Melvin Koetsier was een sta-in-de-weg voor de ploeg uit Hoogeveen, die eerder dit seizoen met 1-3 de baas was op sportpark de Koerbelt.