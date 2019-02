Winnend SVZW verlaat laatste plaats na bizarre slotfase

GENEMUIDEN - SVZW is geen hekkensluiter van de hoofdklasse meer na de 2-3 zege bij Genemuiden. Yessin Maskoul scoorde de winnende treffer in de negentigste minuut.

Genemuiden en SVZW waren in de openingsfase dicht bij een goal. De Wierdenaren wisten op voorsprong te komen dankzij een penalty van Robin de Jong (zie video hieronder). De thuisploeg lukte het niet om kansen te verzilveren, waardoor 0-1 de ruststand was. In de tweede helft werd vaker gejuicht. Genemuiden wist de achterstand om te buigen naar een 2-1 voorsprong. Toch nam SVZW de drie punten mee naar Wierden door de 2-2 van Tom Hegeman en de 2-3 van Maskoul.

Genemuiden - SVZW 2-3 (0-1).

Score: 21. De Jong 0-1 (pen.), 57. Kavak 1-1, 73. Eenkhoorn 2-1, 88. Hegeman 2-2, 90. Maskoul 2-3.

SVZW: Veldwachter, Wensing, Grendelman, De Jong, Smit, Scholten, Woesthuis, Ter Avest, Maskoul, Hegeman, Witten.

DETO

DETO ontving hoogvlieger Staphorst op sportpark Het Midden. Beide teams creëerden kansen en de Vriezenveners maakten de openingstreffer. Na een snel genomen vrije trap schoorde Qays Shayesteh. DETO leek vlak voor rust op 2-0 te komen, maar de treffer werd afgekeurd. In de tweede helft moesten Shayesteh en Kevin Peppels het veld verlaten vanwege een rode kaart. De negen spelers van DETO konden de 1-1 niet voorkomen. Mede door goede reddingen van keeper Anthony van Zaltbommel, onder andere in de tien minuten blessuretijd, hield DETO een punt over aan het duel.

DETO - Staphorst 1-1 (1-0).

Score: 20. Shayesteh 1-0, 76. Brakke 1-1.

DETO: Van Zaltbommel, Nijhuis (53. Vijfhuizen), Kram, Booijink (64. Kaya), Wesselink, Soumaoro, Koetsier, Shayesteh, Aman, Nahrwold (89. Vlijter), Peppels.

Excelsior’31

Excelsior’31 had aan het begin het meeste balbezit en drukte Buitenpost terug. In de twintigste minuut was er een gaatje gevonden in de verdediging van de bezoekers. Boy Boeloerditi kopte de 1-0 binnen. Buitenpost kwam daarna meer van eigen helft af, maar tot de gelijkmaker leidde dat niet. In de tweede helft verdubbelde Boeloerditi de stand na een schot op de paal van Niek Davina. Die laatstgenoemde stond voor het eerst in de basis na ruim een jaar blessureleed en verliet onder luid applaus in de 75ste minuut het veld. Vanaf de kant zag hij Buitenpost de lat raken en ploeggenoot Hielke Penterman een penalty benutten. Het bleef bij 3-0 (zie foto’s van wedstrijd onderaan dit bericht).

Excelsior’31 - Buitenpost 3-0 (1-0).

Score: 21. Boeloerditi 1-0, 57. Boeloerditi 2-0, 83. Penterman 3-0 (pen.).

Excelsior’31: Koetsier, Zwiers, Krijns, Ligtenberg, Baysoy (86. Smoes), Maat, Penterman, M. Gerritsen Mulkes, Davina (75. Groothuis), Ezafzafi, Boeloerditi (80. Köse).

AZSV

De toeschouwers zagen in de eerste helft tussen AZSV – Sparta Nijkerk geen goals. In de tweede helft was dat niet anders.

AZSV – Sparta Nijkerk 0-0 (0-0).

AZSV: Te Kolste, Mulder, M. Jansen, Goosen, Rensing, Te Veluwe, Vierwind, Orriëns, Nieuwboer, Te Boekhorst (46. Nyamsangya), Van der Eerden.

