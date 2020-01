Winterstop? Amateurclubs moeten alweer voetballen

Excelsior’31

Zaterdag 11 januari: thuis tegen Barendrecht (14.30u) Ook in de winterstop was er nieuws rondom Excelsior’31. Jurjan Wouda, momenteel nog assistent-coach in Rijssen, werd aangesteld als hoofdtrainer voor komend seizoen. Hij volgt Peter Wesselink op. Ook werd de selectie aangevuld met aanvaller Koray Arslan. De voormalig speler van het Duitse Schuttorf trainde al een tijdje mee bij Excelsior. Door langdurig blessureleed bij een aantal (voorhoede)spelers was Excelsior op zoek naar versterking.

Excelsior’31, afgelopen seizoen kampioen van de hoofdklasse, sloot als nieuwkomer de eerste seizoenshelft af op de negende plek. Het is een plaats waar ze in Rijssen voor zullen tekenen. Opvallend: Excelsior pakt de punten vooral in uitwedstrijden. Thuis werd tot nu toe alleen gewonnen van hekkensluiter ONS Sneek. Dat kan en moet beter in 2020. Met Barendrecht komt zaterdag de nummer zeven van de ranglijst op bezoek. Onderlinge verschil: twee puntjes. Met daarna wedstrijden tegen de lager geklasseerde teams VVSB (uit), VVOG (thuis) en Ter Leede (uit) liggen er op papier mogelijkheden. Oh ja: het uitduel tegen VVSB volgende week (18 januari) begint om 18.00 uur, een tijdstip waar ze in Rijssen niet zo blij mee zijn.

HSC’21

Stand op de ranglijst? Bij HSC’21 kijken ze al langere tijd met heel veel plezier naar pagina 835 van NOS Teletekst. De tweede plaats na vijftien wedstrijden, het is een prestatie om trots op te zijn. HSC moest de laatste jaren vaak vol aan de bak om in de derde divisie te blijven, dit seizoen is alles anders. Puntje van aandacht: de voorsprong op de achtervolgers is klein. En lijstaanvoerder OSS staat al ruim (tien punten) voor. De tweede plaats vasthouden is de voornaamste klus. De eerste horde in 2020: OFC. Het is meteen een topper, OFC staat derde met hetzelfde aantal punten (alleen een minder doelsaldo). De club uit Oostzaan (nabij Amsterdam) kwam deze week volop in het nieuws, maar dat had met voetbal niets te maken. Het Parool publiceerde een uitgebreid artikel over een mogelijk verband tussen een schietpartij, vijf handgranaten, een brand en OFC. HSC moet nog twee keer dit seizoen tegen OFC, op 24 mei sluit de ploeg de competitie af met een duel in Oostzaan.